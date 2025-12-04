Diagnosi precoce e nuovi approcci migliorano la prognosi del tumore alla gola. Fattori di rischio e prevenzione Il tumore alla gola rappresenta una sfida clinica rilevante nell’ambito delle neoplasie della testa e del collo. Interessando principalmente la faringe, la laringe e le tonsille palatine, questa neoplasia maligna necessita di una diagnosi tempestiva per migliorare le possibilità di successo terapeutico e la sopravvivenza del paziente. Tumore gola: cause e sintomi – (lopinionista.it) Negli ultimi anni, la ricerca ha evidenziato una crescente incidenza di forme correlate all’infezione da Papilloma Virus umano (HPV), in particolare nei tumori dell’ orofaringe, modificando l’approccio diagnostico e prognostico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cancro alla gola, se compare uno di questi sintomi devi agire subito: riconoscerli ti salva la vita