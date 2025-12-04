CANALE 5 RISCOPRE LA VALLETTA PARLANTE | DOPO SAMIRA LUI ARRIVA ISOBEL KINNEAR
Tutto iniziò con Edy Campagnoli, entrata nella storia come la “valletta muta” che affiancava Mike Bongiorno a Lascia o Raddoppia?, accompagnando i concorrenti e portando le buste con le domande. Poi le vallette hanno iniziato a parlare e sono diventate parte integrante del programma tra gag con i concorrenti e scambi di battute tra il serio e il faceto con il conduttore di turno. Oggi questa figura è riapparsa. Il tutto è successo grazie al grande successo de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato dalla “valletta parlante” Samira Lui, anche se forse è un po’ riduttivo definirla così ma non è di certo una offesa, anzi. 🔗 Leggi su Bubinoblog
