Sarebbe finita la storia, durata diversi mesi, tra l'attore del momento, Can Yaman, e Sara Bluma: le indiscrezioni che circolavano già da diverse settimane avrebbero trovato conferma nelle parole dell'attore Il momento professionale d'oro, con Sandokan appena arrivato sulla RAI e già un successo enorme, non sembra trovare un corrispettivo nel privato di Can Yaman. L'attore turco infatti sarebbe da poco tornano single dopo aver chiuso la storia con la fidanzata (orami ex?) Sara Bluma. I rumor circolavano già da un paio di settimane, legati all'unfollow reciproco su Instagram e a quelle voci secondo cui, tra feste e una vita dai ritmi poco regolari, la dj d'origine algerina avrebbe avuto una cattiva influenza sul divo turco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Can Yaman è single? La rottura (non confermata) con Sara Bluma e quelle parole: "Ora cerco un amore vero"