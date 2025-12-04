Can Yaman è single finita la relazione con Sara Bluma Cosa ha detto il Sandokan televisivo

Milleunadonna.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Tv lo vediamo accanto alla Perla di Labuan nei panni di Sandokan. Ma nella vita Can Yaman da tempo fa coppia con l'artista e dj di origini algerine Sara Bluma. I due però sembrano essersi lasciati. L'ultima volta che i due sono stati visti insieme risale a fine ottobre, durante un soggiorno a Tenerife. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

can yaman 232 single finita la relazione con sara bluma cosa ha detto il sandokan televisivo

© Milleunadonna.it - Can Yaman è single, finita la relazione con Sara Bluma. Cosa ha detto il Sandokan televisivo

Contenuti che potrebbero interessarti

Can Yaman non &#232; più single, la nuova (presunta) fidanzata dopo Diletta Leotta è sempre italiana: ecco chi è - L'attore turco, come si legge su Dagospia, starebbe frequentando una giovane ragazza di Milano ... Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Can Yaman 232 Single