Can Yaman | è finito l’amore con Sara? Le dichiarazioni dell’attore

Can Yaman: quando un amore finisce e inizia una nuova versione di sé, le dichiarazioni dell’attore turco. Can Yaman non è solo un attore: è un fenomeno. Uno di quelli che muove orde di fan, lacrime, battiti accelerati, sorrisi improvvisi. Ma anche i fenomeni, a volte, vivono tempeste private che nessun riflettore riesce davvero a illuminare. Negli ultimi giorni, qualcosa nel mondo intorno a lui sembra essersi incrinato: l’amore è finito. Una storia che sembrava avere la solidità di una serie già scritta, ma che invece ha scelto un finale inaspettato. Leggi anche Vanessa Incontrada: c’è aria di Sanremo? Lei rompe il silenzio Stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna: la storia d’amore tra Can e Sara è finita e proprio in copertina il magazine rivela: “Can Yaman è di nuovo single. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Can Yaman: è finito l’amore con Sara? Le dichiarazioni dell’attore

News recenti che potrebbero piacerti

Altro che Can Yaman…il vero Sandokan è un altro! - facebook.com Vai su Facebook

Can Yaman attaccato dal web per un gesto choc contro un presunto fan/ Lui si difende: “E’ stato maleducato…” - Eravamo abituati a notizie sul conto di Can Yaman ... Lo riporta ilsussidiario.net

Can Yaman fidanzato, la prima apparizione ufficiale mano nella mano. Chi è Sara Bluma - Il Sandokan sembra aver ritrovato l’amore vero e lo mostra sul red carpet dell’Italian Global Series Festival a Rimini. Riporta leggo.it

Can Yaman vittima di attacchi sul web, sfida gli haters: sfogo durissimo e provocatorio/ “Ditemi cosa sono” - Can Yaman vittima di attacchi sul web: sfida gli hater con uno sfogo durissimo e provovatorio: "Drogato, alcoolizzato, cos'altro sono? Segnala ilsussidiario.net

Can Yaman, chi è la nuova fidanzata? Vita privata dell’attore - Nessuna donna importante nella vita del sex symbol turco, che però non ha mai nascosto di sognare una famiglia tutta sua. Scrive dilei.it

Sara Bluma rivela le foto delle violenze domestiche. Can Yaman: "Ti sosterrò" - Negli ultimi giorni, Sara Bluma, modella e attuale compagna dell’attore turco Can Yaman, ha scelto di rompere il silenzio sul suo passato condividendo sui social un racconto drammatico e personale. Lo riporta ilgiornale.it

Can Yaman, la laurea in Giurisprudenza, la fidanzata attrice, l'ex Diletta Leotta, la polemica con Mediaset: «Il Turco? Ottima promozione» - Can Yaman è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata ma si sa che, tra le sue ex fidanzate, ci sono le attrici turche Acelya Topaloglu e Bestemsu Ozdemir. Lo riporta leggo.it