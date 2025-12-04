Can Yaman Adesso cerco il vero amore | è finita con Sara Blume

Can Yaman torna al centro dell’attenzione, questa volta non per un nuovo progetto professionale, o per la serie evento Sandokan, ma per la fine della sua relazione con Sara Bluma, l’artista e dj di origini algerine con cui faceva coppia dallo scorso luglio. La notizia arriva dal settimanale Diva e Donna, che dedica la copertina all’attore turco rivelando una sua confidenza: " Ora cerco il vero amore ". Una frase che non lascia spazio a dubbi e che conferma ciò che molti fan avevano intuito da tempo, osservando la progressiva sparizione dei contenuti di coppia sui social. Una rottura che spiega molti silenzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Can Yaman, "Adesso cerco il vero amore": è finita con Sara Blume

