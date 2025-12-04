Campus Etruria a Cerveteri dall’11 al 16 dicembre il primo festival di orientamento per gli studenti

Dall’11 al 16 dicembre 2025, Cerveteri propone un calendario di incontri, workshop ed eventi pensati per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e dell’università, intrecciando cultura e innovazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cultura: dall'11 dicembre a Cerveteri il Festival "Campus Etruria" per i giovani studenti - facebook.com Vai su Facebook

"ETRURIA VETRI AREZZO S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

“Campus Etruria – Festival di Cultura, Musica e Futuri Possibili” dall’11 dicembre a Cerveteri - Quattro giorni di eventi culturali dedicati all’orientamento universitario e lavorativo rivolti ai giovani studenti che attraverso talk, laboratori pratici ed esperienze interattive potranno confronta ... Riporta terzobinario.it

A Cerveteri “Campus Etruria – Festival di Cultura, Musica e Futuri Possibili” - Siamo patrimonio UNESCO, una città che punta su cultura, innovazione e inclusione giovanile" ... Si legge su ilfaroonline.it