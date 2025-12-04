Campionessa Si chiama Vittoria e il nome è perfetto

Campionessa del mondo nelle discipline di Latin Style Tecnica e Latin Show. E’ questo il titolo di cui si può fregiare Vittoria Abbruzzese che grazie alle prove fantastiche nella competizione che si è svolta in Polonia ha scritto una pagina di storia nel mondo della danza. Sotto la guida esperta dei suoi maestri Massimo Grifoni, Alessia Barni e Michel Carlini, Vittoria ha dimostrato tutto il suo talento e la sua determinazione, portando a casa ben 4 medaglie d’oro e due d’argento. Un risultato straordinario che la consacra come una delle atlete migliori nel panorama della danza internazionale. Grande (giustificato e comprensibile), quindi, l’entusiasmo nell’entourage di Vittoria Abbruzzese per questo incredibile traguardo raggiunto – come le stessa ha tenuto a sottolineare – grazie ai suoi insegnanti e all’intero staff della scuola di ballo ’Odissea 2001’ che le hanno assicurato in ogni momento "supporto costante, grande preparazione e infinita fiducia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

