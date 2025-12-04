Campari il CEO punta a far diventare Aperol Spritz il nuovo sostituto della birra negli USA e si prepara a cedere 30 marchi per ridurre il debito
L'azienda valuta la cessione di Averna, Braulio e Zedda Piras, che rappresentano il 2,5% del fatturato con redditività inferiore alla media, mentre l’espansione in altre dieci città USA potrebbe aumentare le vendite del 12% in cinque anni Simon Hunt, il nuovo CEO Campari punta a trasformare l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Campari vuole fare dell'Aperol Spritz il prodotto di punta negli Usa: sfida alla birra Vai su X
Campionato Europeo ESKA 2025, Portimao (PT) Congratulazioni al nostro atleta IACOPO SCILINGO, terzo classificato nel Kumite individuale cadetti, al nostro maestro Silvio Campari e a tutta la squadra @eskakarate @eska2025.portimao @_fik - facebook.com Vai su Facebook
Campari punta su brandy e cognac. Dopo l’addio del ceo Fantacchiotti il gruppo rifà la squadra - Dopo le dimissioni improvvise di Matteo Fantacchiotti a settembre, è al lavoro il comitato per la transizione. Come scrive corriere.it
Campari, il piano dell’ad Hunt: “Ripartiamo con meno marchi” - MILANO – La strategia di Campari del nuovo ad Simon Hunt è quella di puntare sui propri marchi, investendo di più per esportare nel mondo lo stile italiano e lo spirito della piazza dove ci si ritrova ... Riporta repubblica.it
Campari, il ceo Matteo Fantacchiotti lascia dopo 5 mesi. Torna Kunze-Concewitz. Titolo ko. Garavoglia compra azioni per 100 milioni - Dopo solo cinque mesi al vertice l’amministratore delegato Matteo Fantacchiotti lascia la guida di Campari. Lo riporta milanofinanza.it
Campari mette in vendita tre storici marchi del gruppo. Ecco chi li acquisterà - Campari venderà tre amari molto apprezzati in Italia per concentrarsi su marchi più redditizi. Secondo money.it
Riscossa di Campari. Diageo cambia Ceo e trascina al rialzo il beverage Ue - Così Davide Campari sale ddi buon passo a Piazza Affari, grazie anche ai segnali positivi emersi dal ... Secondo ilsole24ore.com
>>>ANSA/Campari giù in Borsa ma si punta ad accordo col Fisco - (di Marcella Merlo) Campari ha sofferto in Borsa per il sequestro preventivo di azioni del valore di quasi 1,3 miliardi di euro (16% circa del capitale) da parte della Guardia di Finanza alla ... Lo riporta ansa.it