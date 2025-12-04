Campania Mastella avverte Fico | Io fuori dalla Giunta? È un’ingiustizia politica Rispetta le indicazioni

Un messaggio politico netto e dai toni severi scuote il dibattito interno al centrosinistra campano. Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, interviene con parole pesanti dopo aver intuito la possibilità di essere escluso dalla futura Giunta regionale guidata da Roberto Fico. Una presa di posizione che appare come un campanello d’allarme per il nuovo presidente eletto e per l’intero “campo largo”, ancora impegnato nella definizione degli equilibri interni. Leggi anche: “Boom di voti!”. Mastella esulta: risultato incredibile Lo scontro sulla rappresentanza. Mastella affida il suo sfogo a una nota ufficiale diffusa dopo un confronto definito “franco” con Fico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Campania, Mastella avverte Fico: “Io fuori dalla Giunta? È un’ingiustizia politica. Rispetta le indicazioni”

Contenuti che potrebbero interessarti

Ora che rischia di rimanere fuori dalla Giunta, #ClementeMastella attacca #RobertoFico e ricorda che lui "ci ha messo la faccia". Subito caos in #Campania - facebook.com Vai su Facebook

Ora che rischia di rimanere fuori dalla Giunta, #ClementeMastella attacca #RobertoFico e ricorda che lui "ci ha messo la faccia". Subito caos in #Campania Vai su X

Campania, Mastella avverte Fico: "Rispetta chi ti ha fatto vincere" - Lo strappo tra Clemente Mastella e Roberto Fico esplode sulla composizione della Giunta, con accuse di gestione solitaria e richiami alla rappresentanza elettorale. Scrive msn.com

Campania, Mastella avverte Fico: “Io fuori dalla Giunta? È un’ingiustizia politica. Rispetta le indicazioni” - Un messaggio politico netto e dai toni severi scuote il dibattito interno al centrosinistra campano. Riporta thesocialpost.it

Regione Campania, no ai consiglieri in Giunta, da Mastella stoccata a Fico: «Io leale ma in disaccordo» - Non è una crepa certo ma, eccole, ci sono le prime tensioni nel centrosinistra che ha eletto Roberto Fico. Si legge su ilmattino.it

Mastella a Fico: "Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto. Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso" - Quella del neo governatore è "un'ingiustizia politica e una bizzaria istituzionale. Si legge su ilfoglio.it

Toto Giunta, Mastella: "In disaccordo con Fico su esterni, c'è chi si è massacrato in campagna elettorale. Sul piatto metto anche il mio nome" - “Immaginare che chi si è gettato nella mischia di una massacrante campagna elettorale, mettendoci la faccia e raccogliendo i consensi, sia a prescindere fuori dalla Giunta a favore di chi era comodame ... Come scrive napolitoday.it

Regionali in Campania, Mastella: «Meloni evita Napoli, Cirielli per voto disgiunto, si danno per spacciati» - «La destra dà per persa la Campania, sente puzza di bruciato e si considera spacciata. Da ilmattino.it