Camion sul Romito nonostante il divieto il prefetto | Per anni non è stato fatto niente Adesso più controlli

Nonostante il divieto di circolazione, i camion sul Romito, secondo la denuncia del consiglio di zona 7, continuerebbero a circolare soprattutto nell'ora di pranzo. Il presidente Claudio Sodano aveva sollecitato maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e per questo il prefetto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Camion sul Romito nonostante il divieto, il prefetto: "Per anni non è stato fatto niente. Adesso più controlli"

Altre letture consigliate

Divieto camion su Romito, il Prefetto: “vigilanza rafforzata, priorità assoluta la sicurezza” - facebook.com Vai su Facebook

Camion sul Romito nonostante il divieto, il prefetto: "Per anni non è stato fatto niente. Adesso più controlli" - La limitazione ai mezzi pesanti sul Romito potrebbe diventare permanente: “Si rinnova stabilmente di sei mesi in sei mesi. Si legge su livornotoday.it

Livorno | Camion sul Romito nonostante il divieto, il consiglio di zona: "Abusi continui, servono controlli più mirati" - Il transito ai mezzi pesanti è interdetto fino a metà aprile, Sodano: "Non vorrei che ai conducenti venisse imposto di percorrere quella tratta" ... Come scrive livornotoday.it

Divieto camion sul Romito, il Consiglio di Zona: “gli abusi continuano, autisti: rivolgetevi ai sindacati se vi impongono il passaggio” - Divieto camion sul Romito, il Consiglio di Zona: "gli abusi continuano, autisti: rivolgetevi ai sindacati se vi impongono il passaggio" ... Secondo livornopress.it

Divieto camion su Romito, il Prefetto: “vigilanza rafforzata, priorità assoluta la sicurezza” - In merito alla denuncia del consiglio di zona sul traffico dei mezzi pesanti sul Romito, il Prefetto dichiara che: «i controlli lungo il Romito ci sono, giorno e notte. Lo riporta livornopress.it