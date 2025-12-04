Camilla omaggia nonna Ornella Vanoni | canta Senza fine e commuove

Lo aveva già fatto il giorno del funerale, intonando la celebre canzone in chiesa, mentre dava l’ultio saluto all’adorata nonna. Oggi Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, ha postato sul suo account Instagram un video in cui la si vede cantare l’intero brano, accompagnata alla chitarra dall’amico Giozzu, nella cornice di un bellissimo prato. E una semplice didascalia: “ Una parte di te dentro e con me senza fine, Grazie “. Visualizza questo post su Instagram Camilla ha voluto rendere omaggio in questo modo alla nonna tanto amata, che era a sua volta così orgogliosa di questa nipote determinata, caparbia, libera e indipendente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Camilla omaggia nonna Ornella Vanoni: canta Senza fine e commuove

