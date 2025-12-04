Camerino Virtuale IA | Siti per provare vestiti su foto

Dopo aver parlato di come provare gli occhiali online e sul pc usando la fotocamera, ho fatto la stessa ricerca per i vestiti in generale e per trovare risorse web ed applicazioni che permettano di indossare dei vestiti virtualmente come se si fosse nel camerino di un negozio di abbigliamento. Tramite intelligenza artificiale è davvero facile sperimentare e provare diversi stili di abbigliamento e basta soltanto descriverli a parole sui vari siti per generare immagini tramite IA. Ancora meglio, ci sono siti che permettono di caricare la propria foto e poi provare vari vestiti a scelta nel camerino virtuale. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

