Camere scavate nella roccia della costa discariche abusive e pure un ristorante stellato | il blitz al resort di Ischia sequestrato

Gli ambienti del resort erano scavati dentro il tufo della costa di Ischia dove trovavano casa i letti per gli ospiti, a strapiombo sul mare napoletano, e le cucine di un ristorante che negli scorsi anni era stato premiato con una stella Michelin. Una maxi struttura alberghiera da 27mila metri quadrati è stata sequestrata dalla Guardia di finanza dopo una lunga indagine in cui otto persone, tra cui i titolari del resort e alcuni tecnici del Comune di Serrana Fontana, risultano indagati – tra le altre cose – per lottizzazione abusiva, realizzazione di discarica abusiva e distruzione di beni culturali e paesaggistici, tutelati come prevedibile da vincoli stringenti. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Il Giubileo dei Mestieri Il Liutaio Basilica di Santa Cecilia · Piazza di Santa Cecilia Abete e acero selezionati, tavole scavate con pialletti sottili, bombature che rispondono al tocco. La filettatura definisce il bordo, la vernice protegge senza coprire la voce. U - facebook.com Vai su Facebook

Masseria Li Reni, l'hotel di lusso di Vespa che ha ospitato Meloni: la piscina scavata nella roccia, il giardino segreto e la stanza "Don Bruno". Quanto costa - Il designer si è ispirato alle personalità di Bruno Vespa e della moglie Augusta Iannini per l'arredamento: «Ho voluto interpretare lo scrittore attraverso il racconto, da un lato, e la padrona di ... Si legge su corriereadriatico.it

Architetture nella roccia: i capolavori di pietra più spettacolari al mondo - Architetture, statue, interi monumenti ricavati all’interno di imponenti formazioni rocciose: testimonianza dell’abilita e dell’ingegno umano. Come scrive msn.com