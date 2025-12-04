Cambia di nuovo il programma a Beaver Creek | nuovi orari tv streaming

Cambia ulteriormente il programma di gare a Beaver Creek. Dopo i continui spostamenti riguardanti la discesa libera odierna, anche il superG di sabato ha subito una modifica. Infatti la FIS e gli organizzatori hanno deciso che la gara si terrà domani alle 19.15 italiane, tenendo il sabato come giorno di riserva per un eventuale ulteriore slittamento. Non sono sicuramente giornate facili a Beaver Creek visto il maltempo, che ha decisamente condizionato quella che doveva essere una quattro giorni di gare sulla Birds of Prey. In origine, infatti, le discese in programma erano due, poi ridotte ad una (probabile recupero in Val Gardena) e addirittura anche con una riduzione nel tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cambia di nuovo il programma a Beaver Creek: nuovi orari, tv, streaming

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I comitati del centro: «Noi non ascoltati, col nuovo regolamento non cambia nulla» - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026: l’IRPEF cambia ancora, via al nuovo ISEE. Tra le novità fiscali in arrivo: ? abbassamento dal 35 al 33% dell'aliquota intermedia dell'imposta sul reddito; ? invariati i bonus casa; ? parte la riforma dell'indicatore familiare. cafacli.it/it/ Vai su X

Cambia di nuovo il programma a Beaver Creek: nuovi orari, tv, streaming - Dopo i continui spostamenti riguardanti la discesa libera odierna, anche il superG di sabato ha ... Riporta oasport.it

Sci: a Beaver Creek tocca agli uomini jet, cambia il programma - Il maltempo e le previsioni meteorologiche molto incerte, se non negative, hanno costretto gli organizzatori delle gare di Beaver Creek a cambiare nuovamente il programma delle prove di coppa del ... Scrive ansa.it

Nuovo cambio di programma per Beaver Creek: un anticipo e una gara a rischio. Calendario, orari, tv - Cambia per la terza volta il programma della gare a Beaver Creek, località statunitense che in questo fine settimana ospita una tappa della Coppa del ... Secondo oasport.it

Pronostici Sci Alpino: Coppa del Mondo2ver Creek tra cambi di programma e possibili cancellazioni - Programma completo, guida tv, italiani, quote e scommesse sulla Coppa del Mondo di sci alpino. betitaliaweb.it scrive

Dietrofront in Colorado: la discesa di giovedì 4 dicembre a Beaver Creek torna in programma (accorciata) - I problemi di innevamento avevano portato alla cancellazione della prime delle due discese libere maschili sulla "Birds of Prey", quella in progr ... Segnala eurosport.it

Sci: cdm, è arrivato il freddo, cambio di programma a Beaver Creek - E' finalmente arrivato il freddo con neve a Beaver Creek e così è stato nuovamente modificato il programma delle gare uomini tornando a quello originario: due discese, una giovedì e una venerdì, ... Riporta ansa.it