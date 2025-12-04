Cambia di nuovo il programma a Beaver Creek | nuovi orari tv streaming

Cambia ulteriormente il programma di gare a Beaver Creek. Dopo i continui spostamenti riguardanti la discesa libera odierna, anche il superG di sabato ha subito una modifica. Infatti la FIS e gli organizzatori hanno deciso che la gara si terrà domani alle 19.15 italiane, tenendo il sabato come giorno di riserva per un eventuale ulteriore slittamento. Non sono sicuramente giornate facili a Beaver Creek visto il maltempo, che ha decisamente condizionato quella che doveva essere una quattro giorni di gare sulla Birds of Prey. In origine, infatti, le discese in programma erano due, poi ridotte ad una (probabile recupero in Val Gardena) e addirittura anche con una riduzione nel tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

