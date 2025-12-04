Camaiore piange Carla Dati Unica sindaca nella storia del Comune fu anche la prima in tutta la Versilia
E’ morta l’unica sindaca nella storia di Camaiore e la prima della Versilia. Carla Dati aveva compiuto 97 anni in agosto, piccola grande donna, forte, colta e ‘risanatrice’ dei conti del Comune nei primi anni ‘90. Faceva spegnere le luci del palazzo e contrattava sempre i mutui pur di risanare le casse della città: ieri la notizia della sua morte ha colpito profondamente tutta la comunità. Carla era stimata ed amata: lascia i figli Bruna, Luca e Federico. Carla Dati nasce a Camaiore il 28 agosto del 1928, secondogenita di Giuseppe, direttore della filiale di Camaiore del Monte dei Paschi ed Elisa Graziani, entrambi originari di Nocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
A prescindere da ogni critica che non ho oggi interesse a sollevare, l'aria pungente, i banchetti, la domenica mattina e l'approssimarsi del Natale rendono la mia Camaiore magica e bella. È la mia coperta di Linus quel posto dove, qualunque cosa accada, vog - facebook.com Vai su Facebook
Camaiore piange Carla Dati . Unica sindaca nella storia del Comune fu anche la prima in tutta la Versilia - Esempio di testimonianza cristiana nella attività amministrativa, ebbe un’attenzione particolare per gli ultimi ... lanazione.it scrive
È morta Carla Dati: fu la prima sindaco donna di Camaiore e dell’intera Versilia - Da allora, in tutto il territorio versiliese, solo un'altra donna è salita a capo di un Comun ... Da noitv.it
E' morta Carla Dati, prima sindaca della Versilia - Il cordoglio del sindaco Pierucci: "Camaiore non potrà mai dimenticarla" ... Si legge su toscanamedianews.it
E’ morta Carla Dati, fu la prima donna a diventare sindaco in Versilia - Dal 1989 al 1994 fu la prima cittadina di Camaiore. Si legge su msn.com