camaiore piange carla dati unica sindaca nella storia del comune fu anche la prima in tutta la versilia

E’ morta l’unica sindaca nella storia di Camaiore e la prima della Versilia. Carla Dati aveva compiuto 97 anni in agosto, piccola grande donna, forte, colta e ‘risanatrice’ dei conti del Comune nei primi anni ‘90. Faceva spegnere le luci del palazzo e contrattava sempre i mutui pur di risanare le casse della città: ieri la notizia della sua morte ha colpito profondamente tutta la comunità. Carla era stimata ed amata: lascia i figli Bruna, Luca e Federico. Carla Dati nasce a Camaiore il 28 agosto del 1928, secondogenita di Giuseppe, direttore della filiale di Camaiore del Monte dei Paschi ed Elisa Graziani, entrambi originari di Nocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

