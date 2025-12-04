Calendario scolastico 2025 arrivano il ponte dell’Immacolata e le vacanze di Natale | le date per regione

Quello che arriva è un fine settimana di stop prolungato, dal 6 all’8 dicembre, grazie alla sospensione delle lezioni in coincidenza con la festività dell’Immacolata Concezione, che quest’anno cade di lunedì. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

