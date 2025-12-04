Calendario Lavazza 2026 | l’italianità più autentica nelle foto di Alex Webb

Vanityfair.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’artista americano firma Pleasure Makes Us Human, e racconta «la leggerezza della vita dolce»: le molteplici sfumature del piacere tra ritmi che rallentano, spontaneità e l’irrinunciabile rito del caffè. Ecco i dodici scatti (più cover e back cover). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

calendario lavazza 2026 l8217italianit224 pi249 autentica nelle foto di alex webb

© Vanityfair.it - Calendario Lavazza 2026: l’italianità più autentica nelle foto di Alex Webb

Scopri altri approfondimenti

calendario lavazza 2026 l8217italianit224Made in Italy, così Alex Webb lo racconta nel calendario Lavazza 2026 - Per spiegare l’italianità, elemento immateriale eppure così riconoscibile in tutto il mondo, con il calendario 2026 Lavazza prosegue il racconto iniziato a livello globale con la campagna 'Pleasure ma ... Si legge su msn.com

calendario lavazza 2026 l8217italianit224Nel Calendario Lavazza 2026, il racconto dell'italianità autentica prende vita attraverso lo sguardo di Alex Webb - «Ho sempre pensato che l’Italia avesse una tradizione estetica, che attraversa i secoli ed è viva ancora oggi», racconta Alex Webb, il fotografo street che ha prestato il suo sguardo contemporaneo all ... vogue.it scrive

calendario lavazza 2026 l8217italianit224Lavazza presenta Calendario 2026, Plasure Makes Us Human - Lavazza presenta il Calendario 2026, giunto alla 34esima edizione, proponendo il concept, che è già campagna globale, 'Pleasure Makes Us Human'. Segnala ansa.it

calendario lavazza 2026 l8217italianit224Calendario Lavazza celebra l'italianità con le foto di Webb - Racconta lo stile italiano, quello lontano dagli stereotipi e dai luoghi iconografici, il Calendario 2026 di Lavazza, che per la prima volta viene presentato all'Art Basel Miami Beach, fiera di arte m ... Secondo ansa.it

calendario lavazza 2026 l8217italianit224Il Calendario Lavazza 2026 è un omaggio all’italianità - Il fotografo statunitense Alex Webb firma il Calendario Lavazza 2026 che si presenta come un'ode all'italianità. Secondo collater.al

calendario lavazza 2026 l8217italianit224Calendario Lavazza 2026: la Dolce Vita di Alex Webb che cattura la bellezza nel caos - Il pluripremiato fotografo Magnum racconta a Domus del suo Calendario Lavazza 2026, dove il caffè va cercato nel “caos delle situazioni” e tra una italianità sempre in bilico con il cliché. Scrive domusweb.it

Cerca Video su questo argomento: Calendario Lavazza 2026 L8217italianit224