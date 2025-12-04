Calendario dell’Avvento sulle finestre del ‘Palma’

Ogni giorno una sorpresa, ogni giorno un piccolo grande gesto che impreziosisce il clima natalizio ormai pronto a entrare nel vivo. Gli studenti del liceo Palma – coinvolte tutte le classi – sono i protagonisti di una nuova iniziativa, che ha debuttato lo scorso 1 dicembre. L’idea, emersa da un brainstorming degli insegnanti delle materie artistiche e musicali, è semplice e geniale: ciascuna delle finestre che si affacciano sulla piazzetta sono state dotate di numeri. Uno per ciascun giorno, fino al 23: un perfetto calendario dell’Avvento. Ma speciale, dicevamo, perché ad affacciarsi da quelle finestre – ogni giorno, alle 11 in punto – saranno i ragazzi del Palma, che eseguiranno musiche natalizie e non solo, per allietare la cittadinanza e dare prova delle loro abilità nel contesto delle feste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

