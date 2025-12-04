Calenda perentorio sul Ponte | Solo uno slogan di Salvini

4 dic 2025

Si può pensare veramente che Salvini riesca a fare il ponte sullo Stretto di Messina? Lui lo usa come uno slogan. È come dire ‘uscire dall’euro’. Sono slogan per poi non fare niente». Il leader di Azione, Carlo Calenda, attacca così il progetto del Ponte sullo Stretto, definendolo una scelta che rischia di distogliere l’attenzione dalle vere necessità infrastrutturali del Mezzogiorno.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

