Calenda a Palermo incontra gli studenti | La magistratura è oppressa dalle correnti politiche

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal tema della separazione delle carriere dei magistrati alla situazione politica in Sicilia: il leader di Azione Carlo Calenda e la deputata di Fdi Carolina Varchi hanno risposto alle domande degli studenti della facoltà di Giurisprudenza, nel corso di un evento organizzato dall'associazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

