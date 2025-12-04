Caldaie a gas la Ue cancella il divieto di comprarle dal 2029 | ecco cosa cambia
Cosa cambia con la retromarcia della Commissione europea nella bozza di regolamento «Ecodesign» sulle caldaie a gas? Con la riconsiderazione circa l’adozione delle sole caldaie alimentate a energia elettrica – sulle quali dovrà crescere il peso delle rinnovabili – torna in forte dubbio quella che fino a poche ore fa era una convinzione, ovvero che nel giro di una manciata di anni si potesse dare una spallata decisiva alle energie fossili. A queste ultime si uniformano le caldaie a gas, compreso in parte il biogas. Ma negli ultimi due giorni è cambiato lo scenario: le caldaie a condensazione, alimentate a gas, pur non potendo ricevere incentivi per la loro installazione nelle case degli italiani, potrebbero tornare a rappresentare una tipologia di impianto cruciale nella transizione verde, considerando anche alla loro numerosità. 🔗 Leggi su Lettera43.it
