Calciomercato Spezia, i liguri iniziano a guardare da vicino in casa Como. Nel mirino del club bianconero sono finiti Cerri e Verdi. Le ultime Il calciomercato dello Spezia di gennaio promette di essere piuttosto tranquillo sul fronte degli acquisti, almeno stando a quanto dichiarato dal Direttore Sportivo Ludi e dal Presidente Mirwan Suwarso. Tuttavia, qualche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Spezia, nel mirino dei liguri sono finiti due calciatori del Como per gennaio: si arriverà alla fumata bianca? Le ultimissime

Spezia 1-0 Sampdoria. Complimenti, anche oggi abbiamo sprecato un pomeriggio a guardarvi. #Sampdoria #Spezia - - - - #Sampdoria #Genova #SerieB #SerieBkt #Calcio #Fantacalcio #Football #ItalianFootball #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

Escl. - Primo contratto da professionista per Emmanuele #Lorenzelli con lo #Spezia. Il talento 2007, assistito da gdsportlawfirm, è aggregato alla prima squadra ligure sin dal pre-campionato e la dirigenza spezzina ha deciso di blindarlo. #calciomercato Vai su X

Calciomercato Sampdoria, non solo il Derby: lo Spezia vuole prendere un obiettivo di Mancini - Calciomercato Sampdoria, dopo aver vinto il Derby di domenica, lo Spezia potrebbe beffare il team blucerchiato anche in sede di mercato Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da La Repubblica Genova ... Da sampnews24.com

Spezia-Sampdoria 1-0, il derby ligure va alle Aquile - I bianchi lasciano l’ultimo posto in classifica, mentre i blucerchiati ripiombano nel baratro. Scrive ilsecoloxix.it

Spezia nel mirino dei tifosi. Donadoni si gioca i resti e punta al rilancio di Verde - Contestazione al campo d’allenamento, si preannuncia una sfida molto tesa. Scrive msn.com

Calcio: Spezia, Melissano "centrati gli obiettivi di mercato" - "Gli obiettivi prefissati, tutti in condivisione con la proprietà e con l'ad Gazzoli, sono stati portati a termine, in accordo con le necessità che aveva la squadra e le opportunità che si sono create ... Secondo ansa.it