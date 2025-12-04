Calciomercato Roma | Tommaso Baldanzi nel mirino del Pisa

Il Pisa ha messo nel mirino Tommaso Baldanzi e prepara l’assalto già per il mercato di gennaio. Il giovane talento della Roma potrebbe lasciare temporaneamente Trigoria per trovare continuità e spazio in campo. La società giallorossa valuta attentamente: il prestito di Baldanzi al Pisa potrebbe accelerare la crescita del centrocampista offensivo. Il Pisa punta forte su Baldanzi: colpo di mercato per rinforzare la trequarti. Il Pisa vuole Baldanzi e, secondo le ultime notizie di mercato, il club toscano avrebbe intensificato i contatti per portarlo in nerazzurro già a gennaio. Il profilo classe 2003 piace per tecnica, rapidità e capacità di giocare sia da trequartista sia da seconda punta, ruolo che la squadra toscana considera fondamentale per il nuovo assetto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma: Tommaso Baldanzi nel mirino del Pisa

