Calciomercato Roma sprint su Raspadori | contatti avviati

Calciomercato Roma. Jack Raspadori immaginava tutt’altro scenario quando in estate aveva accettato la chiamata dell’Atletico Madrid. L’ex attaccante del Napoli era arrivato con l’ambizione di ritagliarsi un ruolo centrale nella squadra di Simeone, ma il campo ha raccontato una storia diversa: su 20 partite stagionali, ne ha giocate 11, soltanto tre dal primo minuto. Troppo poco per chi sperava di rilanciarsi. Ora però all’orizzonte spunta una via d’uscita. La Roma sta seriamente valutando l’idea di riportarlo in Serie A già a gennaio, per dare a Gasperini un nuovo tassello offensivo in grado di completare il reparto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

