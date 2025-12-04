Calciomercato Roma | si valuta un ex obiettivo dell’Inter

Calciomercato Roma. La Roma è attiva sul mercato in vista di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Il primo nome sulla lista del direttore sportivo Massara rimane Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United. Tuttavia, il club inglese sembra intenzionato a respingere la formula del prestito, aprendo solamente alla possibilità di un trasferimento a titolo definitivo. Questa situazione ha spinto la Roma a valutare alternative valide, con Massara che sta monitorando diversi profili in grado di garantire gol e presenza fisica in attacco. La ricerca è mirata a individuare un giocatore che possa inserirsi rapidamente nel progetto tecnico di Gasperini, aumentando le opzioni offensive a disposizione della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

