Calciomercato Roma si riaccende la pista Boga | l’ivoriano è in uscita dal Nizza
Il nome di Jérémie Boga torna sul taccuino di Massara, complice il clima di contestazione che sta investendo il club della Costa Azzurra e che potrebbe favorire il ritorno dell’ ex Atalanta e Sassuolo in Serie A. L’interesse per l’esterno ivoriano non è una novità, con la Roma che aveva già sondato Boga prima con Ghisolfi per lo scorso mercato di gennaio e poi in estate, nel pieno della disperata ricerca di un rinforzo sulla trequarti. Jérémie Boga Velocità e dribbling: Boga ideale per la Roma?. L’esterno del Nizza rappresenta perfettamente l’archetipo di giocatore che Massara cercherà nel mercato invernale: un’ala sinistra di piede destro, capace di esaltarsi nell’ uno contro uno grazie alla velocità e alla tecnica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
