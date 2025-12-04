Calciomercato Napoli Pastorello rivela | Azzurri interessati in estate a Bonny e Krstovic

“In Italia anche il Napoli era molto interessato, anche se poi alla fine non hanno mai affondato il colpo. Abbiamo avuto diversi contatti anche con club di Premier, ma alla fine credo la differenza l'abbia fatto il direttore Ausilio. Ha subito fatto capire al ragazzo che sarebbe stato il suo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ag. Bonny rivela: "Napoli era molto interessato, ma non ha affondato il colpo" - Federico Pastorello, agente di Lukaku e Meret, ha parlato a Tmw di un suo assistito seguito in estate dal Napoli. tuttonapoli.net scrive

Pastorello: “Bonny? Non sono sorpreso. C’era anche il Napoli, Ausilio ha fatto la differenza” - Retroscena di mercato riguardante l'attaccante francese dell'Inter, arrivato in estate dal Parma per 23 milioni di euro ... Come scrive msn.com

Pastorello: "Meret voleva restare a Napoli, nessun dubbio. Sapeva di Milinkovic-Savic" - Tra i tanti assistiti che ha, Federico Pastorello cura gli interessi pure di Alex Meret, che a Napoli adesso ha Milinkovic- tuttomercatoweb.com scrive