Calciomercato Milan scelto il nuovo difensore | arriva dal Qatar

Il Milan ha messo gli occhi sul giovane difensore del Qatar: gioca con Verratti, Luis Alberto e Piatek. Il Milan ha iniziato a programmare le mosse in vista della prossima sessione di calciomercato. Tra le priorità messe sul tavolo, c’è quella di mettere mano alla difesa. Tra i profili valutati è tornato d’attualità il nome di Ibrahima Bamba. Si tratta del classe 2002 dell’Al-Duhail, segnalato dal talent scout Michele Fratini. Bamba, cresciuto in Italia, sta vivendo un percorso di crescita importante. L’evoluzione del difensore in Qatar avrebbe attirato fortemente il ds rossonero Igli Tare. Milan sulle tracce di Bamba. 🔗 Leggi su Sportface.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Milan, è il momento che il #calciomercato dia i suoi frutti: Nkunku e non solo. La Coppa Italia ... #Nkunku #CoppaItalia #LazioMilan #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook

I rossoneri vogliono anticipare il colpo bmbr.cc/91hg9xp #Calciomercato #Milan Vai su X

Calciomercato Milan, Gimenez ago della bilancia: se parte... - Calciomercato Milan, il futuro di Gimenez sblocca le operazioni in entrata: Mateta del Crystal Palace torna in corsa come sostituto ideale Con l’avvicinarsi del mese di gennaio, le chiacchiere sul pos ... Secondo milannews24.com

Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco dei rossoneri: Tare è pronto a sfidare quella big italiana. Le ultime - Calciomercato Milan, i rossoneri continuano ad essere alla ricerca di un bomber. Da calcionews24.com

Calciomercato Milan, i rossoneri ci riprovano: assalto al nuovo De Ketelaere - Il Milan sembra pronto ad affondare il colpo per un profilo che non può che ricordare quello di Charles De Ketelaere. Come scrive spaziomilan.it

Mercato Milan: per inserire un nuovo attaccante serve prima la cessione di Gimenez - Se dovesse emergere qualche interessante opportunità di mercato a gennaio per rinforzare l'attacco con un vero numero 9, il Milan si farà trovare pronto. Come scrive milannews.it

Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco dei rossoneri: Allegri spinge per un ex Juventus. L’indiscrezione - Calciomercato Milan, nuova indiscrezione che arriva direttamente dal Brasile: i rossoneri avrebbero messo nel mirino Kaio Jorge Il calciomercato del Milan entra in una fase caldissima con il nome di K ... Riporta calcionews24.com

Calciomercato Milan, scelto l'attaccante da ingaggiare a gennaio - Tra le priorità di mercato del Milan c’è l’acquisto di un nuovo attaccante: Massimiliano Allegri non è soddisfatto di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku e ha già chiesto a Igli Tare di cercare una ... msn.com scrive