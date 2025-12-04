Calciomercato Juventus Angelozzi fa un annuncio sull’ex obiettivo bianconero | Molte squadre interessate a lui soprattutto in Premier Il retroscena

Calciomercato Juventus, Guido Angelozzi ha fatto un annuncio sull’ex obiettivo bianconero. Ecco cosa ha detto sul suo futuro. L’eliminazione dalla Coppa Italia brucia ancora, specialmente dopo una maratona decisa solo ai calci di rigore contro il Napoli, ma la notte del “Maradona” ha lasciato in eredità al Cagliari una certezza granitica: tra i pali c’è un talento che vale oro. A margine della sfida, il Direttore Sportivo rossoblù Guido Angelozzi è uscito allo scoperto, parlando senza filtri del futuro di Elia Caprile e accendendo ufficialmente i riflettori del calciomercato internazionale sul suo estremo difensore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Angelozzi fa un annuncio sull’ex obiettivo bianconero: «Molte squadre interessate a lui, soprattutto in Premier». Il retroscena

