Calciomercato Juve | nuovo difensore a gennaio per sopperire ai tanti infortuni? Ecco la decisione del club

dopo di Gatti. La Juventus ha vissuto momenti di estrema apprensione per l’uscita dal campo di Federico Gatti contro l’ Udinese, ma il responso medico ha portato un sollievo inatteso. Le sensazioni iniziali erano estremamente cariche di preoccupazione, a causa delle stampelle e del rumore di un ginocchio destro che aveva effettuato una torsione innaturale. Lesione al menisco: intervento a Lione e rientro a gennaio. Il responso medico è stato, fortunatamente, molto migliore del previsto: si tratta di una lesione al menisco mediale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: nuovo difensore a gennaio per sopperire ai tanti infortuni? Ecco la decisione del club

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calciomercato Juve, il Napoli punta due obiettivi bianconeri? Ecco di chi si tratta - facebook.com Vai su Facebook

"#Calciomercato #Juventus: #Openda non segna, costo" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Juve e Inter pronte al duello per un difensore - Juventus e Inter pronte a sfidarsi sul mercato per Tiago Gabriel: il talento del Lecce nel mirino La Juventus e l’Inter potrebbero affrontarsi in un vero e proprio duello nel ... Secondo tuttojuve.com

Calciomercato Juve, i bianconeri cercano un difensore. Due obiettivi under 22 nella lista della dirigenza: sarà derby d’Italia con l’Inter per questi due talenti - I nomi nel mirino e la concorrenza all’Inter La macchina organizzativa della Juventus è già in moto in vis ... Scrive calcionews24.com

Juventus, chiusura per il nuovo Thuram: il sostituto di Gatti - Non finiscono i problemi in casa Juventus: Gatti rischia un lungo stop per l'infortunio al ginocchio. Secondo calciomercatonews.com

Calciomercato Inter, spunta un nuovo nome sul taccuino di Ausilio: sfida aperta con la Juve - Con i contratti di Acerbi e De Vrij in scadenza nel 2026 e poche possibilità di rinnovo, la dirigenza ha intensificato le ricerche di un ... Segnala spaziointer.it

Calciomercato Juventus, individuato il difensore: occhio alla concorrenza - 11:30 La Juventus sul calciomercato ha individuato il difensore del futuro Saverio Fattori Una prima parte di stagione non semplice per la Juventus che, nonostante un mercato estivo ... Lo riporta msn.com

Calciomercato Juventus: Schlotterbeck obiettivo in entrata - La Juventus, dopo avere investito molto per il reparto offensivo, ora si starebbe concentrando sugli altri reparti, quello del ... Scrive calcioline.com