Calciomercato Juve non tornerà a Torino a gennaio! Smentite le voci su un presunto rientro in bianconero Aggiornamenti importanti
Calciomercato Juve, niente ritorno a Torino a gennaio! Smentite le indiscrezioni su un potenziale rientro in bianconero. Novità importanti. Mentre la Juve setaccia il mercato internazionale a caccia di un metronomo per completare il mosaico tattico di Luciano Spalletti, il nome di Arthur Melo continua a circolare come una suggestione ricorrente. Il regista brasiliano è ancora un patrimonio del club bianconero, ma l'ipotesi di vederlo rientrare alla base già a gennaio per sanare le lacune della mediana appare priva di fondamento. A spegnere definitivamente queste voci è intervenuto il suo procuratore, Federico Pastorello, con dichiarazioni che tracciano un futuro ben lontano dalla Mole.
Tegola #Napoli: Stanislav #Lobotka ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Gli azzurri rischiano di sfidare domenica la Juve con fuori praticamente tutto il centrocampo tranne McTominay