Calciomercato Juve LIVE | nuovo difensore a gennaio? La decisione del club Annuncio di De Zerbi su Hojbjerg

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: nuovo difensore a gennaio? La decisione del club. Annuncio di De Zerbi su Hojbjerg

Altre letture consigliate

Calciomercato Juve, il Napoli punta due obiettivi bianconeri? Ecco di chi si tratta - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Juve, duello con la Roma di Gasperini: prestito con obbligo Champions per l’attaccante. La richiesta è di 30 milioni - La Vecchia Signora e la Roma offrono il prestito, il Borussia Dortmund chiede 30 milioni Juventus e Roma potrebbero convergere sullo stesso obi ... juventusnews24.com scrive

Calciomercato serie A: Juve, nuova fiamma per il centrocampo, svolta per Insigne, idea Milan - L'ex esterno del Napoli vicinissimo alla Lazio, i rossoneri volano di nuovo in Belgio ... Da sport.virgilio.it

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa nel futuro di quel bianconero: la dirigenza farà un tentativo per il suo rinnovo! Le ultimissime - Calciomercato Juventus la dirigenza vuole capire i margini per il prolungamento dell’attaccante: si farà un ultimo tentativo alle cifre del club L’infortunio muscolare rimediato durante la sfida contr ... Da juventusnews24.com

Nuovo attaccante per la Juventus: ha rotto con il suo club - Calciomercato Juventus, la mossa di Comolli chiude i giochi stravolgendo tutti i piani: i bianconeri non aspettano altro. Riporta juvelive.it

Juve, quanti nomi per il nuovo regista: da Xhaka a Bernabè. Inter su Frendrup, la Roma vuole Tel - Luciano Spalletti vuole un rinforzo in regia a gennaio e i nomi nella lista si sprecano: dagli esperti Xhaka e Hojbjerg ai giovani Bernabè e Men ... Secondo eurosport.it

Calciomercato Juve, c’è un’occasione per gennaio. Può arrivare in bianconero, ecco la posizione della dirigenza sul giocatore. Le ultime - Emile Højbjerg è l’occasione di mercato per gennaio Luciano Spalletti ha individuato il tassello che manca per completare la metamorfosi ... Riporta calcionews24.com