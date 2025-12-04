Calciomercato Juve il club alza un muro invalicabile | non ci sono possibilità che quel bianconero lasci Torino a gennaio! Respinta l’offerta

Calciomercato Juve, il Genoa tenta il blitz per quel bianconero cresciuto nel vivaio: la risposta della Vecchia Signora è negativa, non si muove. Le strategie della Juventus per la prossima sessione invernale sono state delineate con chiarezza dai vertici societari: la linea dettata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli prevede stabilità e pochi scossoni, salvo occasioni irrinunciabili. Eppure, proprio sul fronte delle uscite, la dirigenza bianconera si è trovata a dover gestire un assalto concreto per uno dei senatori dello spogliatoio, corteggiato con insistenza da una sua vecchia conoscenza che necessita di rinforzi tra i pali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il club alza un muro invalicabile: non ci sono possibilità che quel bianconero lasci Torino a gennaio! Respinta l’offerta

