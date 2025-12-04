Calciomercato Juve De Zerbi manda un chiaro messaggio a Comolli | Non credo che questo giocatore si muova

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’annuncio del tecnico. L’allenatore del  Marsiglia,  Roberto De Zerbi, è intervenuto ai microfoni di  Sportitalia  per affrontare il tema del futuro di  Pierre-Emile Højbjerg, il  centrocampista danese  finito con insistenza nel mirino della  Juventus  in vista della  finestra di mercato di gennaio. Le sue dichiarazioni sono state  inequivocabili, confermando la  centralità  e l’ importanza  del giocatore nel progetto tecnico francese. Hojbjerg: fedelissimo, vice capitano e carisma. De Zerbi  ha espresso un  legame profondo  con il giocatore, sottolineando come  Højbjerg  non sia solo una pedina tattica, ma un  vero leader  all’interno dello spogliatoio del Marsiglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve de zerbi manda un chiaro messaggio a comolli non credo che questo giocatore si muova

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, De Zerbi manda un chiaro messaggio a Comolli: «Non credo che questo giocatore si muova»

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Juve, c’è un’occasione per gennaio. Può arrivare in bianconero, ecco la posizione della dirigenza sul giocatore. Le ultime - Emile Højbjerg è l’occasione di mercato per gennaio Luciano Spalletti ha individuato il tassello che manca per completare la metamorfosi ... Da calcionews24.com

calciomercato juve de zerbiJuve, Hojbjerg resta tra i papabili per rinforzare la mediana a gennaio - La Juventus avrebbe individuato in Pierre Hojbjerg, centrocampista classe 1995 del Marsiglia e della nazionale danese, il rinforzo ideale per la mediana a gennaio: stando ad indiscrezioni riportare da ... Riporta tuttojuve.com

De Zerbi: "Ho una simpatia per il Milan, zero contatti con l'Inter. Rabiot, Marsiglia, Luis Henrique..." - Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di Sportitalia. Segnala msn.com

calciomercato juve de zerbiRaspadori: "De Zerbi mi voleva più della Roma, mai avrei immaginato l'Atletico Madrid. Juventus meritata per Spalletti" - L'attaccante italiano ex Napoli, passato da Conte a Simeone, sfida l'Inter in Champions League. Lo riporta msn.com

Calciomercato Juventus, Hojbjerg è il preferito di Spalletti per il centrocampo: ecco il motivo - Calciomercato Juventus | La Juventus ha identificato con chiarezza il profilo perfetto per rinforzare il proprio centrocampo e la scelta è caduta su un nome ... Come scrive news-sports.it

Calciomercato Juve, anche con Spalletti in panchina la priorità Juve non cambia: la lista di Comolli - La rosa aveva delle lacune con Igor Tudor e dal giorno alla notte, naturalmente, i problemi sono rimasti gli stessi. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve De Zerbi