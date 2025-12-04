Calciomercato Juve De Zerbi manda un chiaro messaggio a Comolli | Non credo che questo giocatore si muova

. L’annuncio del tecnico. L’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per affrontare il tema del futuro di Pierre-Emile Højbjerg, il centrocampista danese finito con insistenza nel mirino della Juventus in vista della finestra di mercato di gennaio. Le sue dichiarazioni sono state inequivocabili, confermando la centralità e l’ importanza del giocatore nel progetto tecnico francese. Hojbjerg: fedelissimo, vice capitano e carisma. De Zerbi ha espresso un legame profondo con il giocatore, sottolineando come Højbjerg non sia solo una pedina tattica, ma un vero leader all’interno dello spogliatoio del Marsiglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, De Zerbi manda un chiaro messaggio a Comolli: «Non credo che questo giocatore si muova»

