Calciomercato Inter parla Schira | Vicario può essere un’idea ma il preferito è lui

Inter News 24 Calciomercato Inter, Nico Schira accosta Vicario ai nerazzurri, anche se il preferito del club pare essere un altro portiere. La questione del portiere è destinata a diventare un tema centrale e di grande attualità per l’ Inter in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Con ogni probabilità, lo svizzero Yann Sommer lascerà i nerazzurri al termine della stagione, rendendo la caccia al suo successore una priorità assoluta per la dirigenza. QUI LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA Il desiderio di Vicario di tornare in Italia. Negli ultimi giorni, il nome che è circolato con maggiore insistenza negli ambienti di mercato è quello di Guglielmo Vicario, il portiere italiano attualmente in forza al Tottenham. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, parla Schira: «Vicario può essere un’idea, ma il preferito è lui»

