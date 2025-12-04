Calciomercato Inter la bomba di Moretto | Sommer andrà via a giugno! Il club ha già deciso e per il suo sostituto…
Inter News 24 Calciomercato Inter, la bomba di Moretto: «Sommer andrà via a giugno! Il club ha già deciso». L’annuncio del giornalista. Le manovre per il futuro dell’Inter sono già iniziate e la priorità assoluta della dirigenza di Viale della Liberazione sembra essere la difesa dei pali. Arrivano ulteriori e significative conferme riguardo alla strategia del club in vista della prossima stagione: la società è attivamente al lavoro per individuare il nuovo portiere che raccoglierà l’eredità di Yann Sommer. L’estremo difensore svizzero, attuale titolare della formazione guidata da Cristian Chivu, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e le strade sembrano destinate a dividersi. 🔗 Leggi su Internews24.com
