Calciomercato Inter ci sarà un’uscita Moretto | Il club lavora alla sua partenza
Calciomercato Inter. L’ Inter ha già avviato i lavori in vista della prossima stagione per rinforzarsi tra i pali. La decisione è arrivata in seguito alla situazione contrattuale di Yann Sommer, il cui contratto è in scadenza a giugno. Il club nerazzurro vuole pianificare per tempo il futuro tra i pali, evitando emergenze e cercando di costruire una rosa solida anche nella prossima annata. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la società è convinta della necessità di un cambiamento: “ È vero che l’Inter è già alla ricerca di un portiere per giugno perché Sommer è in scadenza “, ha spiegato il giornalista, confermando l’attenzione del club su profili nuovi e potenzialmente di lungo termine. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Dumfries via dall'Inter? Ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it sul futuro del terzino olandese: la sua volontà NON è cambiata! Raffaele Amato - facebook.com Vai su Facebook
Spunta un nome del tutto inaspettato bmbr.cc/ktdm4bu #Calciomercato #Inter Vai su X
Calciomercato Inter, arriva una rivelazione a sorpresa: quel giocatore può dire addio! Le ultimissime - Calciomercato Inter, spunta una rivelazione clamorosa: un big potrebbe lasciare Milano, ecco le ultime notizie Il futuro di Davide Frattesi resta un tema caldo. calcionews24.com scrive
Calciomercato Inter, prosegue la caccia per l’erede di Sommer: un portiere è in pole position. Le possibili mosse di Ausilio per prenderlo in estate - Il nome in pole position resta quello di Caprile Il tema del calciomercato dell’Inter si accende attorno al no ... Da calcionews24.com
Calciomercato Inter News/ Inzaghi chiama Acerbi in Arabia, Frattesi il primo a partire (27 novembre 2025) - Chi però il calciomercato Inter ha più fretta di riuscire a vendere è Davide Frattesi visto che il centrocampista ex Sassuolo, ogni giorno che passa nella rosa nerazzurra sembra perdere di valore, il ... Riporta ilsussidiario.net
Ciao Inter, va via a gennaio: ecco l’annuncio che infiamma il calciomercato - Novità importanti per quanto riguarda le mosse dei nerazzurri, in entrata ma non solo. Riporta msn.com