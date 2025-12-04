Calciomercato Inter ci sarà un’uscita Moretto | Il club lavora alla sua partenza

Calciomercato Inter. L’ Inter ha già avviato i lavori in vista della prossima stagione per rinforzarsi tra i pali. La decisione è arrivata in seguito alla situazione contrattuale di Yann Sommer, il cui contratto è in scadenza a giugno. Il club nerazzurro vuole pianificare per tempo il futuro tra i pali, evitando emergenze e cercando di costruire una rosa solida anche nella prossima annata. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la società è convinta della necessità di un cambiamento: “ È vero che l’Inter è già alla ricerca di un portiere per giugno perché Sommer è in scadenza “, ha spiegato il giornalista, confermando l’attenzione del club su profili nuovi e potenzialmente di lungo termine. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it