Pianetamilan.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A meno di un mese dall'avvio del calciomercato invernale (2 gennaio 2026), il Milan piazza già il primo colpo per gennaio: in arrivo Juan David Arizala, laterale mancino colombiano dell'Independiente Medellín. I dettagli in questa news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, gli esperti confermano: “Milan, è fatta per Arizala”. Ecco i dettagli

