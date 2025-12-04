Calcio sociale | ogni settimana un appuntamento aperto a tutti a Pisa

Il Calcio sociale è ripartito a Pisa con tanto entusiasmo e una partecipazione che ci aspettiamo sempre più numerosa. Un appuntamento settimanale aperto a tutte e tutti, senza distinzioni di età, genere, abilità o esperienza sportiva: ogni lunedì, dalle 17 alle 18.30, presso il Circolo Pisanello.

