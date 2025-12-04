Calcio Napoli Conte perde Lobotka per infortunio | non ci sarà contro la Juve

Pessime notizie per il Calcio Napoli e Antonio Conte: Stanislav Lobotka ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il Calcio Napoli perde Stanislav Lobotka per l’incontro di domenica prossima allo stadio Maradona contro la Juventus. Secondo quanto rende noto la società “nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, Conte perde Lobotka per infortunio: non ci sarà contro la Juve

Approfondisci con queste news

#Calcio Napoli e Inter ai quarti di #CoppaItalia: gli azzurri superano il Cagliari solo ai rigori, 10-9; i nerazzurri battono 5-1 il Venezia. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 2 - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio Napoli e Inter ai quarti di #CoppaItalia: gli azzurri superano il Cagliari solo ai rigori, 10-9; i nerazzurri battono 5-1 il Venezia. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 2 Vai su X

Infortunio Lobotka: il Napoli perde un altro pezzo a centrocampo. Salta la Juve e non solo - Un nuovo stop in mediana per la squadra di Antonio Conte: il comunicato sulle condizioni dello slovacco Una perdita importante, nuovamente a centrocampo, per Antonio Conte. Secondo msn.com

Napoli, infortunio Lobotka: Conte trema - Il centrocampista si è infortunato e ha messo in allarme mister Conte. Segnala newsmondo.it

Napoli Cagliari, Conte perde un altro calciatore per la gara di Coppa Italia: le ultime - Napoli Cagliari, Antonio Conte dovrà fare a meno di un altro calciatore per la sfida di Coppa Italia contro i sardi Il Napoli si trova ad affrontare una nuova tegola in vista dei prossimi impegni. Come scrive cagliarinews24.com

Napoli, il centrocampo perde un altro pezzo: si ferma anche Lobotka - Risentimento muscolare per lo slovacco: si aggrava l'emergenza a centrocampo per il Napoli di Conte in vista della sfida con la Juventus ... msn.com scrive

Lo sfogo di Conte è servito, ma Roma-Napoli non è uno spot per il calcio - Neres e Lang hanno spinto il Napoli nella vittoria all’Olimpico, mentre la Roma è stata deludente e ha perso l’ennesimo big match: il suo tallone d’Achille è negli ultimi 20 metri. Secondo repubblica.it

Roma-Napoli 0-1: Neres è imprendibile, Conte passa all'Olimpico e sorpassa Gasperini - I giallorossi cadono in casa contro i partenopei per via della rete dell'ex Ajax. Come scrive romatoday.it