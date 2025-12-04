Calcio Napoli caccia al centrocampista | occhi su Goretzka e pista calda Mainoo

L’infortunio di De Bruyne e Anguissa accelera le mosse del Calcio Napoli: Goretzka resta un’opportunità di prestigio, ma la soluzione più concreta porta al talento del Manchester United. Il Calcio Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alla rosa, soprattutto dopo gli stop di Kevin De Bruyne . 🔗 Leggi su 2anews.it

#Calcio Napoli e Inter ai quarti di #CoppaItalia: gli azzurri superano il Cagliari solo ai rigori, 10-9; i nerazzurri battono 5-1 il Venezia. Avanti anche l'Atalanta che travolge 4-0 il Genoa e raggiunge la Juventus. Oggi Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 2

Napoli, il centrocampista è l’obiettivo per gennaio - Con Palestra obiettivo caldo ma per giugno, come detto sarà il centrocampo - ilnapolionline.com scrive

Calciomercato Napoli, i tre centrocampisti seguiti per gennaio: c’è una sorpresa - Tre i nomi accostati al Napoli, che a gennaio proverà a rinforzare il centrocampo a causa degli infortuni subiti ... Come scrive okcalciomercato.it

Calciomercato Napoli, Goretzka disponibile al trasferimento in azzurro! La lista dei desideri per il centrocampo - Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono pronti a regalare ad Antonio Conte più di un colpo per rinforzare il centrocampo dopo gli infortuni di Kevin De Bruyne e di Zambo Ang ... msn.com scrive

Napoli, scelto il sostituto di Anguissa: Manna si fionda sul talento del Porto - Il giovane talento del Porto ha catturato l’attenzione del Napoli: il ds Manna si prepara a sfidare mezza Europa per il centrocampista. Riporta sportface.it

Napoli, confermato l’infortunio muscolare per Lobotka: stop di 3/4 settimane - Arrivano conferme sullo stop per il centrocampista del Napoli: infortunio muscolare per lo slovacco uscito al 44' contro il Genoa. gianlucadimarzio.com scrive

Gilmour, infortunio muscolare contro il Como: come sta il centrocampista del Napoli - Nel match contro il Como il Napoli è stato costretto a sostituire Spinazzola all'intervallo e ha perso Gilmour al 38' a causa di un infortunio: il centrocampista scozzese si è accasciato sul terreno ... corrieredellosport.it scrive