calcio in seconda categoria la corsa promozione si annuncia spettacolare ed equilibrata pontremoli e massarosa in vetta ma le rivali incalzano da vicino

Dopo aver superato un terzo del tragitto, il campionato di Seconda Categoria offre uno scenario inconsueto. L’undicesimo turno ha portato novità in vetta alla classifica dove sono rimaste due squadre Pontremoli (23 punti) e Massarosa (23), incalzate a breve distanza da Serricciolo (21), Vorno (20), Corsanico e Seravezza (19), queste due ultime seguite a una lunghezza dalla Gragnolese. L’equilibrio tecnico è tale che tutte le domeniche, da qui al 3 maggio, potrebbero concepire un Gran finalone. Massarosa e Pontremoli hanno riconfermato l’ordine stabilito, i versiliesi freddando con un golletto di Cheli l’intraprendete Valfreddana, i lunigianesi hanno demolito le resistenze della Villafranchese in dieci per oltre cinquanta minuti, ma al tempo stesso le due reginette hanno evidenziato un temperamento fiammeggiante, che è prerogativa degli squadroni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

