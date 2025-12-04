Calcio giallorosso in lutto per la scomparsa di Ezio Musa

Il calcio messinese è in lutto per la scomparsa di Ezio Musa, ex ala sinistra dell'Acr Messina. E' stato uno dei giocatori simbolo della squadra giallorossa in serie C nelle stagioni dal 1974 al 1976, nel corso delle quali ha collezionato 44 presenze con 14 gol, più si è aggiunta l'esperienza in.

