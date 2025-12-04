Calcio Eccellenza big match per la Sampierana | Al Mazza con emozione ma contro la Spal ci faremo valere
Dopo una cavalcata che l’aveva portata fino alla vetta grazie a cinque vittorie consecutive, la Sampierana attraversa un momento di flessione: due sconfitte di fila, l’ultima pesantissima in casa per 3-0 contro il Cava Ronco, l’hanno fatta scivolare al quarto posto a quota 26 punti. E ora, nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
? ZONE PRESS / CALCIO / Eccellenza XIV Giornata d'Andata (30/11/25) VIGEVANO CALCIO 1921 3 Ardor Lazzate 1973 3 INTERVISTE: Luca CATALDO (Allenatore Vigevano Calcio 1921) Riccardo GHIDELLI (Allenatore Ardor Lazzate 1 - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Eccellenza, big match per la Sampierana: “Al Mazza con emozione, ma contro la Spal ci faremo valere” - Nel prossimo turno, arriva la sfida più affascinante e impegnativa dell’anno: la trasferta contro la Ars et Labor (Spal), capolista insieme al Mezzolara a 30 punti ... Segnala cesenatoday.it
Calcio – Allo stadio “Natale Palli” altro Big Match per il Casale 1909 contro Ivrea - ALTRO BIG MATCH AL “PALLI” Domenica 30 novembre, il campionato di Promozione offre ai tifosi nerostellati, una delle sfide più ricche di fascino della stagione. Secondo monferratowebtv.it
Fiorenzuola cade contro la Vianese e “danneggia” anche le altre piacentine - Il Fiorenzuola ospita la Vianese Calcio al Velodromo Pavesi nel big match della 15° Giornata Campionato Eccellenza Emilia Romagna 2025/2026. Secondo piacenzasera.it
Eccellenza lucana: Melfi pareggia, San Cataldo e Angelo Cristofaro vincono - Finisce in parità il big match della 13^ giornata di Eccellenza lucana tra Melfi 1929 e Santarcangiolese: al gol di Andrisani per i giallorossi di sant'Arcangelo al 33’ del primo tempo risponde Bonger ... Lo riporta lasiritide.it
Big match di Promozione e derby d’Eccellenza, le gare in diretta su Tvrs - Live su canale 13 con commento tecnico di Cetera e Santoni Il grande calcio marchigiano in diretta su Tvrs, canale 13. Riporta youtvrs.it
Calcio dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Fucecchio per il bis. Big-match a Gambassi - 30 le tre squadre locali impegnate nel girone A di Eccellenza. msn.com scrive