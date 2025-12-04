Calcio Coppa Italia Inter-Venezia 5-1 nerazzurri ai quarti

Roma, 3 dic. (askanews) – L’Inter travolge il Venezia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia: a San Siro finisce 5-1, con i nerazzurri che sfideranno ora Roma o Torino. La squadra di Chivu vola sul 2-0 nel giro di pochi minuti con Diouf (18?) e Pio Esposito (20?), poi Thuram tra fine primo tempo (34?) e inizio ripresa (51?) chiude i conti. Per i lagunari c’è la soddisfazione della rete di Sagrado (66?), poi il gran gol di Bonny (76?) completa il tabellino. Juventus-Udinese 2-0, qual. Juventus Atalanta-Genoa 4-0, qual. Atalanta Napoli-Cagliari 10-9 dcr (1-1 reg.), qual. Napoli Inter-Venezia 5-1, qual. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

