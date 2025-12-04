Calcio Coppa Italia Dischetto amaro per il Mazzola Passa la Sangiovannese

Sport.quotidiano.net | 4 dic 2025

SANGIOVANNESE 5 MAZZOLA 3 Dopo i calci di rigore SANGIOVANNESE: Barberini, Gozzini, Agrello, Noferi, Nocentini, Ferrante, Falugiani (64’ Zoppi), Romanelli (90’ Gori), Borri (81’ Lombardi), Castrovilli, Fiaschi. Panchina: Viti, Yade, Stopponi, Rossi, M. Bruni, Campaioli. Allenatore Spada. MAZZOLA: Chiarugi, Pagliai, Gianassi, Campatelli, Saitta, Zanaj, Corsi, Camilli, Cioni, Turillazzi (55’ Discepolo), Capezzuoli (55’ Scardigli). Panchina: Sampieri, Ghiozzi Pasqualetti, L. Bruni, Reka, Zizzo, Schepis. Allenatore Ghizzani. Arbitro Ponzalli di Prato (Bo e Rontani). Note – Ammoniti Falugiani, Cioni, Zanaj, Camilli; angoli 2-6; recupero 1’ pt e 3’ st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio coppa italia dischetto amaro per il mazzola passa la sangiovannese

© Sport.quotidiano.net - Calcio Coppa Italia. Dischetto amaro per il Mazzola. Passa la Sangiovannese

