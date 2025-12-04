Calcio Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 felsinei ai quarti

Roma, 4 dic. (askanews) – Il Bologna campione in carica supera il Parma 2-1 e avanza ai quarti di Coppa Italia. Al Dall’Ara, nel derby emiliano che segna il debutto stagionale dei rossoblù nella competizione, la squadra di Vincenzo Italiano rimonta lo svantaggio iniziale e chiude la sfida nel finale. Il Parma parte meglio e trova il vantaggio al 13?: Benedyczak scatta sul filo del fuorigioco su assist di Lovik e batte Ravaglia. I crociati insistono e sfiorano il raddoppio più volte, ma il Bologna reagisce e al 38? trova il pari con Rowe, rapido a ribadire in rete dopo il palo colpito sulla prima conclusione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

