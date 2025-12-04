Calci via al mercato settimanale in via Roma | Siamo tornati a casa

Il mercato settimanale è ufficialmente tornato nella sua sede storica di via Roma, dopo un lungo periodo di sperimentazione in piazza del Poggio. La fase sperimentale in piazza del Poggio, voluta negli scorsi mesi dall’amministrazione comunale per i lavori lungo il corso, aveva infatti generato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Calci, via al mercato settimanale in via Roma: "Siamo tornati a casa"

