Calci via al mercato settimanale in via Roma | Siamo tornati a casa
Il mercato settimanale è ufficialmente tornato nella sua sede storica di via Roma, dopo un lungo periodo di sperimentazione in piazza del Poggio. La fase sperimentale in piazza del Poggio, voluta negli scorsi mesi dall’amministrazione comunale per i lavori lungo il corso, aveva infatti generato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Via Roma e piazza Cavallotti: torna il mercato - "Gli ambulanti lamentano un calo economico dopo lo spostamento e chiedono di tornare in via Roma". Da lanazione.it
Il mercato cambia sede - In seguito all’importante intervento di riqualificazione di via Roma il Comune di Calci ha disposto la chiusura temporanea della strada... Scrive lanazione.it