Non si ferma la corsa dell'Arsenal, che batte 2-0 il Brentford e si conferma sempre più capolista in Premier League. Gli uomini di Arteta vincono grazie alle reti di Merino e Saka, ma ancora una volta si prende la scena Calafiori, che sforna un'altra ottima prestazione. Nel finale l'azzurro si reinventa trequartista, ricevendo il pallone a centrocampo e arrivando alla conclusione dopo un gran dribbling al limite dell'area. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calafiori sa fare anche il trequartista? Riceve palla, dribbla e...

